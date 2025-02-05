ترتيبات لإنشاء مستشفى الطواريء والاصابات بمنطقة التضامن

قال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الاتحادية دكتور حيدر محمد عبدالنبي، إن مستشفى الطواريء والإصابات المزمع إنشاؤه بمنطقة التضامن بمحلية الدبة سيكون إضافة حقيقية للنظام الصحي بالولاية الشمالية.

وأكد فى تصريح(لسونا) عقب اجتماع اللجنة الفنية الخاصة بمشروع إنشاء المستشفى أن زيارته للولاية جاءت بغرض الترتيب والتجهيز للبدء في إنشاء المستشفى الذي تموله وزارة الصحة الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية.

وأشار أن مستشفى الطواريء والإصابات بمنطقة التضامن سيخدم قطاعات واسعة إلى جانب ربطها لعدد ٣ طرق للمرور السريع، فضلًا عن الكثافة السكانية بمنطقة التضامن مبينًا أن اجتماع اللجنة الفنية وقف على آخر الترتيبات ومناقشة مراحل إنشاء المشروع التي تشمل الإنشاء وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية وتشغيلها وتعيين الكوادر الطبية والصحية المنوط بها تشغيل المستشفى بدعم مباشر من وزارة الصحة الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية.

ودعا قيادات المجتمع المحلي بمحلية الدبة ومنطقة التضامن للمساهمة في إنشاء المشروع، مشيدًا بدعمهم المتواصل للقطاع الصحي مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية ستبدأ العمل في إنشاء المستشفى كمرحلة أولى يوم غد الثلاثاء بالتزامن مع زيارة رسمية تجريها اللجنة لمنطقة التضامن، مؤكدًا أن العمل سيكتمل بهذا المشروع الحيوي ليفتتح خلال الربع الأول من العام الحالي.