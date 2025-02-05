وزير الطاقة والنفط ومدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقفدان مصفاة الخرطوم للبترول

تفقد د /محي الدين النعيم وزير الطاقة والنفط المكلف مصفاة الخرطوم للبترول للوقوف علي آثار الخراب والدمار الممنهج علي يد ملشيا الدعم السريع المتمردة رفقة الفريق شرطة حقوقي /أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء أمن الحسن علي محمد مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم و مساعد المدير للطوارئ والعمليات بقوات الدفاع المدني.

وزير الطاقة والنفط أشاد بالمجهودات المبذولة من قبل مهندسي وفني المصفاة وقوات الدفاع المدني والأجهزة المساندة في إطفاء الحرائق والسيطرة علي النيران مما كان له الأثر الكبير في تقليل حجم الخسائر المادية من جراء ذلك والمحافظة علي سلامة المنشأت والبنيات التحتية للمصفاة ووجه الفرق الهندسية والفنية بضرورة الإسراع في إكمال عمليات الصيانة والتأهيل حتي يصبح المصفاة جاهزا لإستئناف العمل في القريب العاجل.

المكتب الصحفي للشرطة