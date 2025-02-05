مدير الادارة العامة لأراضي وعقارات الشرطة يتفقد مباني ومقرات الشرطة بمحلية بحري

وقف اللواء شرطة/ سيف الدين محمد ادريس مدير الإدارة العامة لأراضي وعقارات الشرطة علي حجم الضرر والخراب والتدمير الممنهج الذي طال مقرات ومباني الشرطة بمحلية بحري بفعل مليشيا الدعم السريع المتمردة وتأتي هذه الزيارة عقب الإنفتاحات والانتصارات الساحقة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة بالمحلية وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أعرب اللواء أدريس عن بالغ أسفه.

من حجم الدمار والتخريب المتعمد الذي حل بمباني ومقرات الشرطة مؤكدا أن هذا الخراب والدمار يأتي إمتدادا لسلسلة الجرائم التي إرتكبتها المليشيا المتمردة وإستهدافها للمواقع الإستراتيجية والحيوية بغرض هدم وتدمير البنيات التحتية ومقدرات الدولة ووجه سيادته بالشروع فورا في إزالة المخلفات والأنقاض بالمباني و البدء في عمليات الصيانة والتاهيل لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة