حصر شهداء و مصابي واسري ومفقودي معركة الكرامة الوطنية بقوات الشرطة

ترأس الفريق أول شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الإجتماع الدوري رقم ” 2/2025″ بحضور الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام – المفتش العام وأعضاء هيئة الإدارة

استمع الإجتماع لتنوير قدمه رئيس هئية التدريب عن موقف المؤسسات التدريبية بقوات الشرطة وعلى رأسها كلية علوم الشرطة والقانون وبقية المعاهد والمواعين التدريبية الاخري حيث أجازت الهيئة خطط وبرامج التدريب والتاهيل التي ترتكز علي الاستفادة القصوي من التقنية الحديثة لاستكمال العمليات التدريبةالاساسية والتاهيلية وتحسينها لرفع القدرات ومواكبة التطور ومعالجة التحديات التي افرزتها الحرب والاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.