سياسية
حصر شهداء و مصابي واسري ومفقودي معركة الكرامة الوطنية بقوات الشرطة
ترأس الفريق أول شرطة (حقوقي) / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الإجتماع الدوري رقم ” 2/2025″ بحضور الفريق شرطة / محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام – المفتش العام وأعضاء هيئة الإدارة
استمع الإجتماع لتنوير قدمه رئيس هئية التدريب عن موقف المؤسسات التدريبية بقوات الشرطة وعلى رأسها كلية علوم الشرطة والقانون وبقية المعاهد والمواعين التدريبية الاخري حيث أجازت الهيئة خطط وبرامج التدريب والتاهيل التي ترتكز علي الاستفادة القصوي من التقنية الحديثة لاستكمال العمليات التدريبةالاساسية والتاهيلية وتحسينها لرفع القدرات ومواكبة التطور ومعالجة التحديات التي افرزتها الحرب والاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة.
وعلى صعيدٍ آخر إطلع الإجتماع على تقرير لجنة حصر شهداء و مصابي واسري ومفقودي معركة الكرامة الوطنية بقوات الشرطة ورعاية أسر الشهداء والأسرى والمفقودين قدمة رئيس هيئة التوجية والخدمات ريئس اللجنة قد امن الاجتماع علي خطة عمل اللجنة و جه بأستكمال علاج المصابين داخل وخارج السودان ودعمهم معنويا وماديا وتعزير رعاية اسر الشهداء والاسري والمفقودين الاسراع في تكملة الاجراءات الادارية والقانونية التي تحفظ حقوقهم وفاءً لتضحياتهم وإستبسالهم في الذود عن تراب الوطن وعزته وكرامته .
المكتب الصحفي للشرطة