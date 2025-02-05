مدير عام قوات الشرطة يجيز النتائج النهائية لدورة الزمالة ال “18” ويهنئ أكاديمية الشرطة العليا على النجاح رغم التحديات

اللواء شرطة / محمود سليمان محمد مدير أكاديمية الشرطة العليا تقدم بالشكر لمدير عام قوات الشرطة ولرئيس هيئة الشئون المالية ورئيس هيئة التدريب ومدير جامعة الرباط الوطني ولكل من ساهم في نجاح العمل محتسباً عند الله سبحانه وتعالى ثلاثة من دارسي دورة الزمالة الحتمية رقم “18” شهداءً أخياراً في معركة الكرامة الوطنية

وأضاف في تصريحات *للمكتب الصحفي للشرطة* أن أكاديمية الشرطة العليا تمكنت عن طريق إستخدام التقنيات الحديثة وفقاً لأعلى المعايير المتبعة من استكمال المناهج المقررة في كافة المجالات وإجراء البحوث العلمية النهائية للدارسين من رتبة العقيد شرطة مؤكداً أن هذه البحوث ستشكل إضافة حقيقية لمكتبة أكاديمية الشرطة العليا وهنأ سيادته الدارسين على النتائج المتميزة التي أحرزوها معلناً عن إقتراب حفل التخريج .

المكتب الصحفي للشرطة