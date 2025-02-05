جهاز المخابرات العامة يدفع بقوة للمشاركة في معركة الكرامة بجنوب كردفان

خاطب العميد امن محمد سالم محمد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية القوة المشاركة في معركة الكرامة للالحاق بركب القوات المسلحة والشرطة والمستنفرين وقال سالم ان القوة تم ترتيبها وتجهيزها اداريا وفنيا والدفع بها فى الخطوط الأمامية لفتح الطريق القومي الرابط بين الدلنج وكادوقلي والدبيبات الابيض.

كما ترحم على شهداء الكرامة وشهداء حادثة الامس الذين راحوا ضحيته اكثر من خمسين مواطنا مدنيا اعزلا وأغلبهم الأطفال والنساء واصحاب الحالات الخاصة من قبل الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو.