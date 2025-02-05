البرهان يصل الحصاحيصا ورفاعة بولاية الجزيرة

وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الثلاثاء إلى مدينتي رفاعة والحصاحيصا بولاية الجزيرة بعد دحر مليشيا الدعم السريع الإرهابية منها.

وحظيت زيارة الفريق أول الركن البرهان لهذه المناطق بإستقبالات جماهيرية واسعة من قبل المواطنين.

حيث رحبوا بزيارة القائد العام للقوات المسلحة والتي إعتبروها فاتحة خير لكل الإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة مؤخراً في مختلف المحاور.