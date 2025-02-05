القائد العام للقوات المسلحة يصل شرق النيل ويزور مسيد ود أبوصالح

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الثلاثاء بزيارة تفقدية لمسيد ود أبوصالح بشرق النيل. وإطمأن على مجمل الأوضاع بالمنطقة بعد دحر مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وحيا الفريق أول الركن البرهان مواطني منطقة شرق النيل الذين وقفوا بصلابة في وجه التمرد الغاشم مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين في دحر المليشيا الإرهابية. مشيدا بالإسناد الشعبي الكبير للقوات المسلحة في حرب الكرامة.