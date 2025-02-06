رجال المال والاعمال بدنقلا يجددون دعمهم للقوات المسلحة

عقدت اللجنة المكلفة بدعم قطاع دنقلا العسكري بدنقلا حاضرة الولاية الشمالية اجتماعا موسعا برجال المال والاعمال والتجار بمنطقة دنقلا بحضور رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للمقاومة الشعبية بالولاية .

وخاطب الاجتماع الفريق ركن مهندس د.صالح يسن رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية مشيدا بالدعم السخي الذي ظل يقدمه المواطنون والتجار ورجال المال والاعمال للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية معربا عن امله أن يتواصل الدعم حتي يتم القضاء نهائيا علي التمرد.

وقدم سيادته سردا مفصلا عن سير المعارك في المحاور المختلفة مهنئا المواطنين بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.كما خاطب الاجتماع اللواء ركن م د عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية ورئيس اللجنة المكلفة بدعم القطاع العسكري مشيرا للمهددات الامنية التي تواجه الولاية الشمالية خاصة بعد الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها في مختلف المحاور واشار د.فقيري في حديثه أمام الاجتماع لخطط القطاع العسكري المتعلقة بحماية المنطقة من أي عدوان محتمل مؤكدا علي ضرورة دعم جهود القطاع العسكري والمشاركة في دعمه بكافة السبل .

من جانبه حث الشيخ مختار عثمان نائب رئيس لجنة دعم القطاع العسكري الحاضرين لضرورة المساهمة العينية والنقدية حتي يتم توفير الاحتياجات المطلوبة مستعرضا احتياجات القطاع والتي تمكن القوات المسلحة من التصدي لأي عدوان محتمل مشيدا بالتضحيات الغالية التي تقدمها القوات المسلحة في تامين الولاية.

كما تحدث في الاجتماع البروفسير الطيب سوركتي عضو اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية داعيا لضرورة حشد الطاقات وتفعيل معسكرات التدريب واستقطاب الدعم العيني والنقدي لاكمال جاهزية الولاية الشمالية في التصدي للمليشيا المتمردة معربا عن تقديره لمواطني الولاية الذين انخرطوا في صفوف المقاومة الشعبية ودعمها بالمال والنفس متذ انطلاقتها مسددا علي ضرورة النزول الي القري والاحياء واشراك المواطنين للدفاع عن الأرض و العرض.