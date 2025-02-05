المالية تتوافق على إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإستيراد السيارات

توافقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مع جهات الاختصاص المعنية على ضوابط وإجراءات تنفيذ قرار إستيراد السيارات.

و انعقد الثلاثاء في اجتماع موسع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية ناقش تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ( 154) الخاص بإستيراد السيارات .

وتم الاتفاق على حزمة إجراءات أهمها إلغاء السجل لسيارات الإستعمال الشخصي والإكتفاء بإثبات الشخصية .

و تم إلغاء إذن الإنزال في الميناء وأن تعامل السيارة معاملة السلع التجارية الأخرى، فيما ينفذ بنك السودان الإجراءات، المصرفية ذات الصلة بما فيها فورمIM.

يشار إلى أن الاجتماع تم بمشاركة وكيل التخطيط بالوزارة ، نائب محافظ البنك المركزي ، مدير عام قوات الجمارك ومدير عام الإيرادات بالوزارة وممثل وزارة التجارة.

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