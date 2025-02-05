الاعيسر .. الايام المقبلة ستشهد وفرة في الأوراق النقدية و تسهيل المعاملات

عقدت اللّجنه العليا لإستبدال وتغيير العملة اجتماعها ال ١٩ برئاسة وزير المالية والتخطيط الإقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر في تصريح صحفي أن الإجتماع إطّلع على الترتيبات الفنية والإدارية لربط التطبيقات البنكية والمصرفية لتسهيل حركة التحويلات البينية بين الحسابات المختلفة للبنوك والتي يُتوقع إنطلاقها في القريب العاجل.

وأضاف سيادته أن الإجتماع وقف على الترتيبات الجارية لانفاذ مشروع السداد و التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية والتي سارت بخطوات متقدمة مشيرا إلى أن خدمة السداد الإلكتروني قد بدأت اليوم بوزارة الداخلية وستشمل جميع الوحدات الإدارية الحكومية.

وكشف وزير الثقافة والإعلام عن خطوات عديدة تم إتخاذها مؤخراً من شأنها توفير كميات كبيرة من الأوراق المالية لاسيما في الولايات التى تمت فيها عملية الإستبدال وبشّر المواطنين بأن الايام المقبلة ستشهد وفرة في الأوراق النقدية و تسهيل المعاملات.

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