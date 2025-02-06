مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد إدارة المباحث المركزية ومباحث شرطة الولاية ويشيد بالأداء ويوجه بتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي سجلها صباح الاربعاء لإدارتي المباحث بولاية الجزيرة برفقته مدراء الدوائر للوقوف على سير العمل وحجم الضبطيات الأخيرة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير شرطة ولاية الجزيرة وجه القوة ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لردع المتفلتين ومعتادي الإجرام وحفظ الأمن وبسط مظلة القانون مع بشريات الإنتصارات الساحقة للقوات المسلحة والقوات المساندة وعودة النازحين لمدنهم وقراهم متعهداً بتقديم الدعم اللازم وتوفير معينات العمل.

المكتب الصحفي للشرطة