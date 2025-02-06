مُنسِّق المنظّمات بتّربية نهر النّيل يُعلن الاثنين المقبل موعداً لبدء صرف المنحة المدرسيّة المقدّمة من اليونسيف للمدارس الابتدائيّة

أعلن الأستاذ مصعب يس محمّد الطّاهر، منسّق المنظّمات بوزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل عن بداية صرف المنحة المدرسيّة المقدّمة من منظّمة اليونسيف بدعم من مفوضيّة الاتحاد الأوربي للمدارس الابتدائيّة بالولاية وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق للعاشر من فبراير الجاري ، وذلك حسب الجدول المرفق لبداية صرف المنحة للمدارس بكل المحليات، والموجّهات الخاصّة بالصّرف.

وأوضح الأستاذ مصعب يس، أنّ برنامج صرف المنحة المدرسيّة تسبقه ورشة تدريبيّة مصغرة تتطلب حضور مدير المدرسة، ورئيس المجلس التّربوي للمدرسة مع إحضار الأوراق الثّبوتيّة وختم المدرسة.

على أن يكون الحضور لصرف المنحة في تمام السّاعة التّاسعة صباحاً في المكان والتّاريخ المحدّد لكل محليّة.

إلى ذلك يهيب الأستاذ عبدالرّحيم العبيد الفكي بَلول، مدير الإدارة العامّة للتّعليم الأساسي بولاية نهر النّيل بالإخوة مديري التعليم الأساسي بالمحليّات للتّكرم بإجراء اللّازم وإخطار إدارات المدارس ورؤساء المجالس التّربوية بالحضور