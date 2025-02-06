تربية الخرطوم: مقررات الصف السادس الابتدائي تدرس كاملة بدون أي حذف

أصدرت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم توضيحا مهما بخصوص مقررات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤م وفيما يلي نص التوضيح:- تهنئ وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم جميع منسوبي الوزارة بمناسبة استئناف المرحلة الأخيرة من العام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م.

وتود أن توضح الآتي بخصوص مقررات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤م مقررات الصف السادس الابتدائي تدرس كاملة بدون أي حذف، المقررات اصلاً محدودة هو معلوم كل ما يتعلق بالمقررات يقرره المركز القومي للمناهج والبحث التربوي وهو الجهة الوحيدة المختصة، توجيهات وقرارات المركز القومي للمناهج تصل للمدارس عبر وزارة التربية والتعليم فقط