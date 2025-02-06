توجيه للعاملين بالتخطيط العمراني بالجزيرة لمباشرة أعمالهم الاسبوع المقبل

وجه الأستاذ فضل المولى أبو سالف البشير، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة والوزير المكلف، دعوة لمديري الإدارات وموظفي الوزارة للعودة إلى مزاولة أعمالهم اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

وحثّ أبو سالف على الإسراع في معالجة القضايا العالقة، خاصة تلك المرتبطة بمعاملات المواطنين داخل الوزارة، إلى جانب متابعة التعديات التي خلفتها الميليشيات في الإدارات المختصة، بما يضمن استعادة حقوق المواطنين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

وفي تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، تعهّد بإعادة إعمار ما دمرته الحرب داخل الوزارة في فترة وجيزة، مؤكدًا أن وزارة التخطيط العمراني ستكون الداعم الرئيسي لمسيرة الإصلاح وإعادة البناء بالولاية بفضل كوادرها الهندسية والفنية المؤهلة.

وأشار إلى أن الانتصارات التي تحققت في ولاية الجزيرة تعكس شجاعة وتفاني القوات المسلحة، وتجسد قيم التضحية والإصرار. وأوضح أن هذا الإنجاز العسكري سيمثل نقطة تحول مهمة في مسار عمل الوزارة وخططها المستقبلية، داعيًا إلى مزيد من التعاون والتكاتف بين العاملين لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد أبو سالف أن الوعي والتماسك والعمل الجاد هي السبل الكفيلة لإحباط محاولات المتربصين وأصحاب الأجندات الهدامة، مشددًا على أهمية التضامن في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها المواطنون جراء تداعيات الحرب.

سونا