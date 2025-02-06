إبراهيم جابر يتفقد منطقة الكدرو العسكرية ومصفاة الجيلي

أكد الفريق ركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة إهتمام الدولة بتطوير مرافق تقديم الخدمات العلاجية ودعمها بأحدث المعدات المعملية والأدوية خاصة في المناطق التي تم تطهيرها من التمرد.

جاء ذلك خلال افتتاحه الاربعاء مركز صحي الحلفايا بحضور والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ووزير التنمية العمرانية الأستاذ صلاح حامد إسماعيل والأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إلى جانب الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم وممثل وزارة الصحة الاتحادية والمدير التنفيذي لمحلية بحري .

وأشاد الفريق جابر بجهود حكومة الولاية في إعادة تأهيل المرافق الصحية لضمان تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين مشيراً إلى أن تحسين القطاع الصحي يعد من أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ثمن جهود العاملين في القطاع الصحي مؤكداً أنهم ظلوا في مقدمة الصفوف لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين مشدداً على أن حكومته تضع الخدمات العلاجية ضمن أولوياتها باعتبارها ضرورة لحفظ حياة المواطنين .

وفي ختام زيارته لولاية الخرطوم قدم الفريق جابر التهاني لقائد منطقة الكدرو العسكرية اللواء ركن النعمان أحمد عبدالرحمن وقادة المتحركات وجنود المنطقة العسكرية مشيداً بالانتصارات التي تحققت على المتمردين وما أسفرت عنه من استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم .

كما تفقد حجم الدمار الذي لحق بمصفاة الخرطوم لتكرير البترول بمنطقة قرى شمال محلية بحرى مؤكداً دعم الدولة لإعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد بالتنسيق مع وزارة الطاقة.

وأشار إلى أن استهداف المصفاة يأتي ضمن مخططات تهدف إلى تدمير الاقتصاد والبنية التحتية لكنه أكد أن تماسك الشعب السوداني والتفافه حول القوات المسلحة أحبط كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد

من جانبة وصف والي الخرطوم تحرير المصفاة بالملحمة البطولية مشيداً باستبسال منسوبى القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة فى العمليات العسكرية التى اسفرت دحر التمرد وفك حصار الكثير من المناطق بالولاية كما أكد استعداد حكومته لتقديم كافة أشكال الدعم لفرق إعادة التأهيل .