رئيس تنسيقية المحاميد: القوات المسلحة مؤسسة وطنية

ناشد رئيس تنسيقية المحاميد المهندس أنور أحمد خاطر، سكان دارفور وكردفان كافة بضرورة التحرر فكريا من تبعية أسرة آل دقلو ونبذ افكارها العنصرية والعمل على تهيئة المجتمعات للاستقرار وتوفير الأمن والأمان بواسطة القوات المسلحة والاجهزة النظامية الأخرى لدحر المليشيا المتمردة من كل المناطق التي تسيطر عليها.

وفي نفس الوقت حذر من الوقوع في مخططات بعض الدول والأفراد ضد البلاد من خلال تحريض المجتمعات للفتنه فيما بينها.

وقال أنور في تصريحات صحفية محدودة الاربعاء، إن ممارسات أسرة أل دقلو ضد المواطنين في كل السودان غير مقبوله، وان المتمرد حميدتي يقوم بعملية إبادة جماعية لأهل دارفور خاصة والسودان عامة وان عشيرة المتمرد حميدتي أكثر ضحايا الحرب ، مشيرا إلى أن غيابه عن الساحه السياسية والعسكرية يؤكد فشل مشروعة الذي يمثل أهداف أسرة صغيرة بدارفور وبعض الطامعين في خيرات الوطن من بعض الدول.

وطالب أنور كل اهل دارفور التحرك لتحرير أنفسهم ومجتمعاتهم من أفكار أسرة آل دقلو العنصرية، مطمئنأ كل سكان دارفور خاصة والسودان عامة باهميه توحيد الرؤى والوقوف خلف القوات المسلحة للحفاظ على وحدة وتراب الوطن.