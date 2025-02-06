بالصور.. عضو مجلس السيادة عبد الله يحيي يخاطب متحرك نمور الصحراء بالولاية الشمالية

خاطب عضو مجلس السيادة عبد الله يحيي متحرك نمور الصحراء بمحلية الدبة بالولاية الشمالية الذي سينضم إلى المتحركات الأخرى لدعم وإسناد القوات المسلحة لدحر المليشيا الإرهابية المتمردة.

ونقل لهم تحيات السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الفتاح البرهان

ودعا عضو مجلس إلى أهمية توحيد الصف الوطني لدعم معركة الكرامة ووحدة السودان،

كما تفقد سيادته المؤسسات العسكرية في محلية الدبة والتي شملت اللواء ٧٣ التابع للفرقة ١٩ مشاة بمروي ومعسكر جهاز المخابرات ومعسكر القوات المشتركة وحياهم على التضحيات الجسام التي قدموها في معركة الكرامة حتي تحققت الانتصارات في كافة المحاور والجبهات.

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