🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الأربعاء الخامس من فبراير 2025

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..

⭕قوات الجيش ودرع السودان وقوات النخبة بجهاز الأمن والمخابرات تحرر مدينة الوادي الأخضر.. وتتقدم في شرق النيل.

⭕قوات الجيش بشرق النيل تستحوز على عدد كبير من الأسلحة والزخائر والعربات القتالية التي تركها جنود المليشيا بعد أن هربوا.

⭕قوات الجيش بشرق النيل تحاصر كبري سوبا العيلفون من ثلاث اتجاهات وتحرير الكبري أصبح مسألة وقت ليس إلا.

⭕قوات الجيش والقوات المساندة لها بشرق النيل تصل إلى مشارف عد بابكر.

⭕قوات الجيش بالمدرعات تسيطر على كامل حي الرميلة وكامل المنطقة الصناعية وتصل حتى صك العملة.. وتنفتح على وسط الخرطوم.

⭕قوات الصندوق الأسود وكتيبة الشهيد أحمد جارالنبي وابطال( ال نفيد) الكواهلة النفيدية يحررون قرى مجمع قوز الناقة والفكي حامد بمنطقة ابوقوتة.

⭕قوات الجيش بالجزيرة تحرر قريتي السريحة وازرق وأهل السريحة سيعودون لأرضهم وهم مرفوعي الرأس بعد الملاحم البطولية التي قدموها في الدفاع عنها.

⭕قوات الجيش بمحور الاعوج تسقط مسيرة للمليشيا دون أن تنفجر وتطلقها في اتجاه المليشيا.

⭕قوات المليشيا من قوز ود كبيش ريفي ابوقوتة والوادي الرقيق تدون مدينة ود النورة دون وقوع إصابات والحمد لله .

#نصر من الله وفتح قريب.