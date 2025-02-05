سياسية

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الأربعاء الخامس من فبراير 2025

2025/02/05
جيش سوداني
طائرة حربية مقاتلة

🔴التقرير اليومي للموقف العملياتي.. الأربعاء الخامس من فبراير 2025
✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم..
⭕قوات الجيش ودرع السودان وقوات النخبة بجهاز الأمن والمخابرات تحرر مدينة الوادي الأخضر.. وتتقدم في شرق النيل.
⭕قوات الجيش بشرق النيل تستحوز على عدد كبير من الأسلحة والزخائر والعربات القتالية التي تركها جنود المليشيا بعد أن هربوا.
⭕قوات الجيش بشرق النيل تحاصر كبري سوبا العيلفون من ثلاث اتجاهات وتحرير الكبري أصبح مسألة وقت ليس إلا.
⭕قوات الجيش والقوات المساندة لها بشرق النيل تصل إلى مشارف عد بابكر.
⭕قوات الجيش بالمدرعات تسيطر على كامل حي الرميلة وكامل المنطقة الصناعية وتصل حتى صك العملة.. وتنفتح على وسط الخرطوم.
⭕قوات الصندوق الأسود وكتيبة الشهيد أحمد جارالنبي وابطال( ال نفيد) الكواهلة النفيدية يحررون قرى مجمع قوز الناقة والفكي حامد بمنطقة ابوقوتة.
⭕قوات الجيش بالجزيرة تحرر قريتي السريحة وازرق وأهل السريحة سيعودون لأرضهم وهم مرفوعي الرأس بعد الملاحم البطولية التي قدموها في الدفاع عنها.
⭕قوات الجيش بمحور الاعوج تسقط مسيرة للمليشيا دون أن تنفجر وتطلقها في اتجاه المليشيا.
⭕قوات المليشيا من قوز ود كبيش ريفي ابوقوتة والوادي الرقيق تدون مدينة ود النورة دون وقوع إصابات والحمد لله .
#نصر من الله وفتح قريب.

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