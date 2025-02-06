مناوي: شكرا للقوات المسلحة والمشتركة .. المشتركة فووووق

‏كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

الفاشر الصامدة في وسط الجحيم الذي يصنعه الدعم السريع ، قصد عقوبتها بأقصي ما يملك من أدوات المهانة،ذلك إنتقاماً لرفض الانصياع لدعوة الداعي الذي طلب من سكان الفاشر الهروب الي المجهول .

كانت الدعوة ثمناً لما منحته مليشات. الفاشر صامدة ، رغم فشل دعوات مجلس ألأمن لفك الحصار عليها ، الفاشر صامدة والأطباء والطبيبات يقومون بالعمليات الكبيرة في داخل خنادق ترابية بعد ان عطل الدعم السريع كافة المستشفيات بالمسيرات الممنوحة لها من بعض دول أعضاء في الأمم المتحدة ، الفاشر صمدت رغم ان كل الطرق المؤدية اليها اغلقت لمدة عام ، الفاشر صامدة باطفالها ونسائها ومعسكراتها . فصدمت لتمسح العار في وجه الاتحاد الأفريقي الذي عجز ان ينطق كلمة ؛ الحق ” بان إنسان الفاشر يستحق الحياة كالاخرين ، الفاشر صمدت امام وجوه من باعوها،الفاشر ببناتها وشبابها وشيوخها وأئمتها رفضوا الاستسلام وفي ذاكرتهم ماذا حدث في الجنينة .

‏شكرا لقوات المسلحة والمشتركة.

‏المشتركة فووووق

رصد وتحرير – “النيلين”