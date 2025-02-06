سياسية

مناوي: شكرا للقوات المسلحة والمشتركة .. المشتركة فووووق

2025/02/06
mnawi sudan
مني أركو مناوي
‏كتب حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
الفاشر الصامدة في وسط الجحيم الذي يصنعه الدعم السريع ، قصد عقوبتها بأقصي ما يملك من أدوات المهانة،ذلك إنتقاماً لرفض الانصياع لدعوة الداعي الذي طلب من سكان الفاشر الهروب الي المجهول .
كانت الدعوة ثمناً لما منحته مليشات. الفاشر صامدة ، رغم فشل دعوات مجلس ألأمن لفك الحصار عليها ، الفاشر صامدة والأطباء والطبيبات يقومون بالعمليات الكبيرة في داخل خنادق ترابية بعد ان عطل الدعم السريع كافة المستشفيات بالمسيرات الممنوحة لها من بعض دول أعضاء في الأمم المتحدة ، الفاشر صمدت رغم ان كل الطرق المؤدية اليها اغلقت لمدة عام ، الفاشر صامدة باطفالها ونسائها ومعسكراتها . فصدمت لتمسح العار في وجه الاتحاد الأفريقي الذي عجز ان ينطق كلمة ؛ الحق ” بان إنسان الفاشر يستحق الحياة كالاخرين ، الفاشر صمدت امام وجوه من باعوها،الفاشر ببناتها وشبابها وشيوخها وأئمتها رفضوا الاستسلام وفي ذاكرتهم ماذا حدث في الجنينة .
‏شكرا لقوات المسلحة والمشتركة.
‏المشتركة فووووق
رصد وتحرير – “النيلين”

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