الاتحاد السوداني لكرة القدم يعلن إيقاف مدرب فريق الرابطة كوستى مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي ومنعه من دخول جميع الإستادات الرياضية بالبلاد بسبب عبارات عنصرية أطلقها أثناء المباراة

عقدت لجنة الإنضباط المنتخبة بالإتحاد السوداني لكرة القدم إجتماعها يوم الثلاثاء الرابع من فبراير 2025م عبر تقنية الفيديو كونفرنس برئاسة مولانا مهدي محمد خليل (البحر) وبحضور جميع أعضائها وبعد التداول والنظر في القضايا أمامها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قررت لجنة الانضباط إيقاف السيد هاشم عبد الرحمن المدير الفني لنادي الرابطة كوستي مدى الحياة عن ممارسة اي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم مع حرمانه من دخول جميع الإستادات بالبلاد ومباني الاتحاد السوداني لكرة القدم وكل الاتحادات المحلية.

وجاء ذلك على خلفية أحداث مباراة نادي الرابطة كوستي ضد نادي المريخ الأبيض بتاريخ 27/1/2025 بمدينة كوستي وذلك على خلفية الأحداث العنصريه التي قام بها في المباراة المذكورة أعلاه.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين