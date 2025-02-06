تشهد مناطق بالعاصمة الخرطوم خاضعة لسيطرة الدعم السريع، حالة من الانفلات الأمني، وسط توسع رقعة الانتهاكات بحق المدنيين، خاصة بمناطق جنوب العاصمة وشرق النيل.

وقال ناشطون، إن “سوق قورو” الشعبي بمنطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهد حالة من الانفلات الأمني والاشتباكات المسلحة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

في السياق أعلنت إدارة، مركز صحي طوارئ القادسية بجنوب الخرطوم، عن تعليق العمل بسبب الأوضاع ألامنية المتردية بجنوب الحزام..

الحدث السوداني