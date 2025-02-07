🇸🇩 يوميات ضابط بـ القوات المسلحة السودانية في القيادة العامة 22 شهراً .. بلا كلل ولا ملل

القوات المسلحة السودانية – رائد مهندس نزار حسن حسين – رئيس شعبة امن المعلومات والتحول الرقمي يوميات ضابط ب– رائد مهندس نزار حسن حسين – رئيس شعبة امن المعلومات والتحول الرقمي

#السودان من المرابطين والمدافعين عن الوطن لمدة 22 شهر داخل مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، برفقة أبطال القوات المسلحة الذين افشلوا مخطط إبتلاعفي أكبر مؤامرة في تاريخنا الحديث.

في لقاؤنا بمهندس نزار بعد خروجهِ من القيادة العامة بعد فك حصارها، وكنا نتحدث معهُ في شريط ذكريات وجودهِ في تلك الأيام المُظلمة برفقة أبطال القوات المسلحة، حكى لنا قصصاً لو كان واحداً فينا مكانهُ لما تحمل التواجد في ذلك المكان، ولكنهُ قال لنا من اجل السودان وإفشال هذا المخطط كنا ندافع جميعاً بلا كلل ولا ملل ومن دون يأس وبأس عن بقاء الوطن، وكان لا خيار سوى الصمود والبقاء حتى جاء النصر المؤزر.

#السودان م. نزار كان نموذجًا للضباط المُلهم والقائد الحكيم أثناء فترة وجودهِ داخل مقر القيادة العامة، رغم الحصار والقصف والعنفوان الذي شهدتهُ تلك البقعة الجغرافية “وسط الخرطوم” من معارك ضارية، لم يتوقف مهندس نزار في إيصال رسالة العلم والتعلم والتدريب إلى أبناء

حيث كان يقدم الدعم والتحفيز إلى الأبطال المرابطين معهُ داخل مقر القيادة العامة، وذلك من خلال تقديم خدمات تدريبية وتعليمية تهدف إلى تطوير المهارات حتى يخرجوا من جو المعارك من حيث الجانب النفسي دعماً وتحفيزاً لهم طيلة فترة التواجد بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة بوسط الخرطوم.

لم يكتفي مهندس نزار بإيصال رسالتهِ التعليمية داخل مباني القيادة العامة فقط بل إمتدت للخارج ووصلت لكل شخص في كل مكان في العالم، وذلك من خلال إعتماده عملية التعليم الإلكتروني وإيمانهِ بأن التعليم ضرورة قُصوى لا يمكن ان يتوقف بسبب ظرف او حرب.

حيث قدم عدد من البرامج التدريبية المختلفة استهدف بها عدد كبير من أبناء وبنات السودان في الداخل والخارج، إضافةً لإقامتهِ لأكبر ثلاث مؤتمرات اون لاين (مؤتمر التحول الرقمي، مؤتمر التعليم الرقمي، مؤتمر الأمن السيبراني) كل تلك الإنجازات وهو داخل مقر القيادة العامة بالتعاون مع فريق مايكرولاند الذين شكلوا دافعاً وسنداً للمستر نزار أثناء فترة تواجدهُ في القيادة العامة.