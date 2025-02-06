سياسية

فلول مليشيا الدعم السريع يهربون من وسط الخرطوم

2025/02/06
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قالت مصادر ميدانية تحدثت لموقع “المحقق” الإخباري هذا الصباح (الخميس) أن جنوداً من فلول مليشيا الدعم السريع المتمردة بدأوا ينسحبون من وسط الخرطوم (منطقة المقرن والسوق العربي) صوب الجنوب (مناطق الديم والصحافات).

وأضافت المصادر أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها، التي توغلت وسط المدينة، تلاحق فلول المليشيا الهاربة، وتوقعت تلك المصادر أن تحمل بقية ساعات اليوم “أخباراً سارة للسودانيين”، ولم تستبعد أن تشمل الإعلان عن تحرير عدد من المواقع السيادية وسط الخرطوم.

الخرطوم – المحقق

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