شراكة إستراتيجية بين رئاسة قوات الشرطة وشركة سوداتل لتوفير خدمات الربط الشبكى

التقى الفريق اول شرطة/حقوقى خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الخميس بمكتبه وفد شركة سوداتل للاتصالات برئاسة المهندس عوض الكريم عبدالماجد مدير القطاع الحكومى بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطةحقوقي/ عثمان محمد الحسن دينكاوى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة حقوقي/ طارق على طه سورج مدير الإدارة العامة للسجل المدني.

وتفيد متابعات(المكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء يأتى ضمن الشراكة الإستراتيجية بين رئاسة قوات الشرطة وشركة سوداتل للاتصالات ، وتطرق الإجتماع الى مناقشة المشاريع المشتركة وللإطمئنان على مستوى الخدمة التى تقدمها الشركة.

المدير العام لقوات الشرطة أشاد بجهود شركة سوداتل فى توفير خدمات الربط الشبكى وغيره والذى أسهم فى أن تتمكن رئاسة قوات الشرطة من تقديم كافة خدماتها للمواطنين فى عدد من المجالات خاصة أعمال (المرور والجوازات والسجل المدنى ).

كما أمن الإجتماع على ضرورة إستمرار الخدمة وتطويرها ، مشيدا بسرعة إستجابة وتفاعل الشركة لأعمال الربط الشبكى مباشرة بكل المناطق المحررة مؤخرا بجانب مستوى الإنسجام والتنسيق بين الفنيين من الطرفين