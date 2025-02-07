والي البحر الأحمر يثمن جهود الشرطة في حسم الظواهر السالبة

ثمن والي ولاية البحرالأحمر الفريق الركن/ مصطفى محمدنور محمود مجهودات الحملة المشتركة لحسم الظواهر السالبة وذلك خلال وقفته برفقة اللجنة الأمنية بالولاية على ضبطيات الحملة الكبري لحسم الظواهر السالبة والخمور البلديه التي إستهدفت الأحياء (الجنوبيه والشمالية الشرقيه) من حاضرة الولايه والتي نفذتها قوات الشرطه بمعاونة القوات المسلحة وجهاز المخابرات بالولاية وأسفرت عن ضبط (37) دراجة نارية وواحد تكتك و(85) بلاغ تحت المادة 100 إجراءات و8متهمين تحت المواد (78،79) من القانون الجنائي وإبادة كميات كبيرة من الخمور المصنعة،مؤكداً حسم الظواهر التي تهدد الأمن والسلامة العامة موجهاً بإستمرار حملات مكافحة الجريمة والظواهر السالبة بجميع محليات الولاية.