اللجنة الامنية بمحلية الفشقة تتفقد الشريط الحدودي بالمحلية

قامت اللجنة الأمنية برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفشقة صلاح الدين عبدالرزاق بزيارة تفقدية الخميس الي مناطق الشريط الحدودي بالفشقة الكبري وقاعدة ام باركيت العسكرية علي الحدود السودانية الاثيوبية ،ووقفت علي مجمل الاوضاع الامنيه والزراعية بالقطاع،حيث التقت اللجنة بقائد المنطقة سعادة العميد ركن خالد محمد عبدالرحمن وتلقت منه تقريرا أمنيا مفصل عن مجريات سير العمل والاحداث اليومية هناك ، وطمئن قائد اللجنة عموم مواطني المحلية بأن البوابة الشرقية محمية برجالها،مباركا انتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة علي مليشيا التمرد في جميع محاور المعارك المختلفة