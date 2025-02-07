قرارات بانهاء تكليف وتعيين مسئولين بحكومة كسلا

أصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن( م) الصادق محمد الازرق عددا من القرارات قضت بانهاء تكليف وتعيين مدراء عامين بوزارتي التربية والتوجيه والبني التحتية والتنمية العمرانية الي جانب تكليف وزير لوزارة المالية حيث اصدر الوالي قرارا قضي بانهاء تكليف مدراء عامين حيث أنهي القرار تكليف الاستاذ ماهر الحسين حاج حمد من مهام مدير عام وزارة التربية والتوجيه وانهاء تكليف بسمات الامام يوسف سعدوك من مهام وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية. كما اصدر الوالي قرارا آخركلف بموجبه الاستاذ عثمان عمر عثمان بمهام مدير عام وزارة التربية والتوجيه وتكليف المهندس عبد القادر محمد زين بمهام مدير عام وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية.

كما أصدر الوالي قرارا كلف بموجبه موسي اوشيك محمد وزيرا لوزارة المالية والقوي العاملة. وطالبت القرارات الجهات المعنية وضع القرارات موضع التنفيذ.

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