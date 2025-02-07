ياسر العطا يثني على مواقف الاعيسر وصمود والي الخرطوم

التقي مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا بمقره وزير الثقافة والاعلام الخميس الأستاذ خالد الاعيسر ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة واثني العطا على مواقف الاعيسر في الدفاع عن الوطن في وجه عملاء مليشيا آل دقلو كما اشاد بصمود والي الخرطوم وتأنيه في خدمة مواطني ولاية الخرطوم.

كما استقبل الوالي وزير الثقافة والاعلام الأستاذ والوفد الإعلامي المرافق له.

وأكد الاعيسر خلال مخاطبته أعضاء حكومة ولاية الخرطوم أنهم كانوا على ثقة تامة منذ بداية الحرب أن الجيش السوداني وبقية القوات المقاتلة معه ستنتصر على أبواق الباطل والخونة لانه مسنود بتاريخ الشعب السوداني الباذخ في النضال والبطولات وحيا الاعيسر كل الذين صمدوا طيلة فترة الحرب وقال أن والي الخرطوم يعد واحدا من رموزهذا الصمود لانه ظل موجودا في قلب المعركة يدعم ويحفز المقاتلين ويعمل في نفس الوقت على خدمة المواطنين.