سياسية
لجان مقاومة الحصاحيصا: عودة شبكات الاتصالات زين – سوداني إلى الخدمة بشكل جيد
قالت لجان مقاومة الحصاحيصا بعودة شبكات الاتصالات زين – سوداني إلى الخدمة بشكل جيد.
– انقطاع التيار الكهربائي والمياه مع استمرار عمليات الصيانة ومحاولة استرجاعها الخدمة خلال الساعات القادمة.
– تعاني المدينة من شح في المواد الغذائية نسبة لعدم دخول التجار إلى الأسواق بعد وعدم وصول أي مساعدات إنسانية من المنظمات المعنية
– نناشد كافة المنظمات المهتمة بالشأن الإنساني إلى التدخل العاجل والفوري والعمل الجاد لحل هذه الأزمة.
الجزيرة – السودان