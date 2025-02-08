سياسية

لجان مقاومة الحصاحيصا: عودة شبكات الاتصالات زين – سوداني إلى الخدمة بشكل جيد

2025/02/08
سوداني
سوداني
قالت لجان مقاومة الحصاحيصا بعودة شبكات الاتصالات زين – سوداني إلى الخدمة بشكل جيد.
– انقطاع التيار الكهربائي والمياه مع استمرار عمليات الصيانة ومحاولة استرجاعها الخدمة خلال الساعات القادمة.
– تعاني المدينة من شح في المواد الغذائية نسبة لعدم دخول التجار إلى الأسواق بعد وعدم وصول أي مساعدات إنسانية من المنظمات المعنية
– نناشد كافة المنظمات المهتمة بالشأن الإنساني إلى التدخل العاجل والفوري والعمل الجاد لحل هذه الأزمة.
الجزيرة – السودان

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