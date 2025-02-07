إغلاق “نافورة دبي” لـ 5 أشهر

في نبأ صادم للسياح، أعلنت شركة إعمار عن إغلاق “نافورة دبي” الواقعة بجانب برج خليفة ودبي مول لـ 5 أشهر من أجل أعمال الصيانة والتجديد.

وتعتبر النافورة من أبرز المعالم التي يزورها السياح في دبي، وتمتاز بأنها تعمل مع الموسيقى، بمعنى أن المياه الخارجة من النوافير يتم التحكم بها للتمايل مع الأنغام، بالإضافة إلى الإضاءات المتنوعة في الليل.

ويذكر أن نافورة دبي هي “أكبر نافورة راقصة في العالم”، وبحسب الشركة من المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة والتجديد في مايو المقبل.

وستشمل التعديلات “تكنولوجيا متقدمة للتحكم برقصات النوافير، ونظاما صوتيا جديدا وإضاءة متطورة”.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، “نافورة دبي هي انعكاس لروح دبي، حيث يجتمع الفن والابتكار والعاطفة في تناغم تام”.

وأضاف “نعمل على الارتقاء بهذا المعلم الأيقوني، ونواصل توفير تجارب ملهمة”.

ويذكر أنه تم إطلاق نافورة دبي في مايو عام 2009، قبل افتتاح برج خليفة الأطول في العالم بعدة أشهر.

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