وصول 160 برميل زيت مولدات لتشغيل خط الكهرباء الإستراتيجي بمدني

أعلن المهندس مصعب عبد القادر بابكر مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بولاية الجزيرة عن وصول 160 برميل من زيت المولدات وذلك لتشغيل خط الكهرباء الإستراتيجي بمدني الذي يوفر الكهرباء لمحطة مياه مدني الرئيسية والمرافق الصحية والمؤسسات الحكومية وتوقع تشغيل الخط خلال الأسبوع القادم.