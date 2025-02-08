سياسية
وصول 160 برميل زيت مولدات لتشغيل خط الكهرباء الإستراتيجي بمدني
أعلن المهندس مصعب عبد القادر بابكر مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بولاية الجزيرة عن وصول 160 برميل من زيت المولدات وذلك لتشغيل خط الكهرباء الإستراتيجي بمدني الذي يوفر الكهرباء لمحطة مياه مدني الرئيسية والمرافق الصحية والمؤسسات الحكومية وتوقع تشغيل الخط خلال الأسبوع القادم.
وكشف مصعب في تصريح (لسونا) الجهود التي تقودها الشركة لدخول كهرباء القطاع السكني تدريجياً ,ولفت للعمل الجاري لإعادة تأهيل خطوط الكهرباء الداخلية بمدني لتعرضها لعمليات تخريب واسعة وسرقة الكوابل .
سونا