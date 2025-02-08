عقار يختتم زيارته للنيل الازرق

اختتم الفريق أول مالك عقار اير نائب رئيس مجلس السيادة صباح الجمعة برنامج زيارته لإقليم النيل الأزرق. وكان في وداعهه بمطار الدمازين الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية والأمين العام للحكومة ولفيف من قادة الإدارة الأهلية وقادة ورموز المجتمع بالإقليم.

وأوضح الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام والسياحة الناطق الرسمي بإسم حكومة الإقليم أوضح أن زيارة السيد نائب رئيس مجلس السيادة قد حققت مكاسب مقدرة تصب في خانة الجهود الرامية لتعزيز السلام والإستقرار والنهضة التنموية الشاملة في ربوع الإقليم، موضحاً أن السيد نائب رئيس مجلس السيادة قد أعلن دعمه ورعايته لبرنامج عودة النازحين الى مناطقهم داخل الإقليم والولايات المجاورة والعائدين من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان الى جانب الإهتمام بإعمار ما دمرته الحرب ودعمه لخدمات الصحة والتعليم، وأضاف أن برنامج الزيارة تضمن لقاء بقيادات مجلس شورى قبائل رفاعة وكنانة بالإقليم الى جانب لقاء بمكونات المنظومة الأمنية بالإقليم، مضيفاً أن السيد نائب رئيس مجلس السيادة أصدر عدداً من الموجهات في مقدمتها ضرورة الوقوف خلف القوات المسلحة في معركة الكرامة للمضي قدماً في حسم وتطهير جيوب التمرد بالمنطقتين الغربية والجنوبية من الإقليم، وأبان أن السيد نائب رئيس مجلس السيادة وجه بضرورة العمل على إعلاء قيم التسامح والعفو والعمل على وحدة الصف ونبذ خطاب الكراهية ودعم المصالحات المجتمعية والإلتزام بالقانون والعدالة .

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