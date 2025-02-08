شرطة محلية أمبدة تباشر مهامها عقب سيطرة القوات المسلحة ودحر المليشيا الإرهابية

وفقا لتوجيهات رئاسة الشرطة بالإنتشار الشرطي وإستئناف تقديم الخدمات بمقرات الشرطة بالمناطق المحررة باشرت شرطة محلية امبده مهامها بعد تأهيل مقراتها والأقسام الجنائية، وقال العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد توم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة.

أن شرطة محلية أمبدة باشرت مهامها علي مستوي الأقسام الجنائية في تلقي البلاغات والإنتشار الشرطي لتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمؤسسات الاستراتيجية التي باشرت مهامها.

وناشد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة المواطنين العائدين الي منازلهم بالتعاون مع الشرطة من أجل الحفاظ علي السلامة العامة .

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