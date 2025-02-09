شرطة محلية أم روابة تسترد عدد من ممتلكات المواطنين

تمكنت شرطة محلية أم روابة بولاية شمال كردفان من إستعادة ممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسرقة من عناصر المليشيا الإرهابية وبعض المتعاونين.

وقال العميد شرطة/ فتح الرحمن محمد توم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة في تصريحات صحفية أن محلية أم روابة تشهد حالة إستقرارا تاما وتعافي في كافة الجوانب الأمنية حيث أنتشرت قوات الشرطة بكافة إداراتها وباشرت مهامها بالاقسام الجنائية وتمكنت من تنفيذ حملات أسفرت عن ضبط وإسترداد عدد من الممتلكات الخاصة بألمواطنين المتمثلة في المركبات والاثاثات والأجهزة الكهربائية

مناشدا مواطني المحلية التواصل مع الشرطة لتكملة إجراءات الاستلام مشفوعة بالمستندات التي تثبت الملكية وضرورة التبليغ عن اي اموال او ممتلكات مسروقة

واكد الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة جاهزية قوات الشرطة بالمحلية لحفظ الأمن والإستقرار وتوفير الحماية للمدنيين .

المكتب الصحفي للشرطة