وزير العدل يقف على حجم الدمار الذي أحدثته المليشيا المتمردة بمصفاة الخرطوم

قام دكتور معاوية عثمان محمد خير وزير العدل على راس وفد رفيع المستوى من وزارته بزيارة لمصفاة الجيلي بولاية الخرطوم ٬ حيث وقف على وضع المصفاة بعد تحريرها من ايدي مليشيا آل دقلو المتمردة الغاشمة.

و تلقي سيادته شرحا مفصلاً من المهندس المختص حول حجم الخسائر و الأضرار التي لحقت بالمصفاة واعداً الشعب السوداني بقبولهم التحدي لإعادة التأهيل والتشغيل .

وأكد السيد الوزير حرص وزارته على ملاحقة المليشيا وقادتها والداعمين لها واعدا بتقديمهم للعدالة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

كما قدم واجب العزاء في شهيد معركة الكرامة ابن منطقة قري والسليت الشهيد العميد عبد العزيز محمد ابراهيم الخليل الذي استشهد على أسوار المصفاة مقدما روحه رخيصة فداء للوطن.

وعدد السيد الوزير مآثر الشهيد وتضحياته في الذود عن حياض الارض والعرض.