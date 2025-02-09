وزير الداخلية يطلع على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية بالنيل الأبيض

أطلع الفريق خليل باشا سارين وزير الداخلية على مجمل الأوضاع الأمنية والموقف العملياتي والجنائي والأمن الداخلي وأوضاع الوافدين واللاجئين بولاية النيل الابيض.

جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقد بأمانة الحكومة بربك صباح السبت مع لجنة الأمن بالولاية برئاسة الأستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض رئيس لجنة الأمن ، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة بوزارة الداخلية ، واستمع الوزير لتنوير

من قيادات الأجهزة العسكرية والشرطية والأمنية والعدلية ، واشاروا للتنسيق الجيد بين كافة الأجهزة مما ساهم في تحقيق الاستقرار الأمني ،

وقال وزير الداخلية في تصريح ( لسونا ) أن الهدف من الزيارة الوقوف على القوات النظامية العسكرية والأمنية والشرطية ورفع الروح المعنوية لها وهي تدافع عن حياض الوطن ضد العدوان الغاشم للمليشيا المتمردة ، وأشار إلى أنه اطمأن على المساهمات الكبيرة التي بذلتها الولاية في دعم المتحركات العسكرية التي ساهمت في تحرير جبل موية وسنجة ودمدني وأم روابه بشمال كردفان ، وأشاد سيادته بالروح المعنوية العالية للأجهزة الأمنية ومستوى التنسيق العالي بينها وبين اجهزة الولاية المختلفة ،

وقدم التهنئة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها على الانتصارات التي تحققت في كل محاور العمليات العسكرية ، وأضاف ان هذه الانتصارات تحققت بفضل الله واستراتيجية القوات المسلحة والتكيك العسكري والخطط المهنية لإدارة الحرب ، كما أشاد بقيادة الفرقة ١٨ مشاة ومشاركتها الواسعة في كل المتحركات العسكرية ، وثمن جهود الولاية صمودها في مواجهة تحديات الوافدين واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ، بالإضافة لإنجاح امتحانات الشهادة السودانية وحملة تغيير واستبدال العملة .