مدير دائرة المرور السريع يؤكد نجاح برامج تفويج عودة مواطني الجزيرة والخرطوم

أكد الفريق شرطة حقوقي /أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم تحقيق الإنتشار الشرطي بمختلف مناطق الولاية لبسط أمن وأستقرار المواطن ونشر السلامة العامة عبر مختلف الإدارات الشرطية جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم اللواء شرطة/ فيصل كباشي محمد أحمد مدير دائرة المرور السريع والعميد شرطة عبد المنعم محمد ثاني مدير إدارة المرور السريع بولاية الخرطوم وعدد من قادة العمل المروري .

وأوضح اللواء شرطة فيصل كباشي مدير دائرة المرور السريع في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن الزيارة تأتي في إطار مراجعة النقاط والإرتكازات في القطاعات تمهيداً لعودة المواطنين لمنازلهم بولاية الخرطوم مشيراً إلى أنها بدأت بقطاعات ولاية نهر النيل ثم ولاية الخرطوم التي شملت قطاع الجيلي وقطاع موقف شندي بمحلية بحري حيث تمتد الزيارات لقطاع أمدرمان وأكد مدير دائرة المرور السريع نجاح تفويج العودة الطوعية لمواطني ولاية الجزيرة عبر الولايات الشرقية والتي جاءت بمتابعة مستمرة من دائرته وإتخاذ التدابير للحد من الحوادث وضمان السلامة المرورية .

المكتب الصحفي للشرطة