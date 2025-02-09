حزب المؤتمر الوطني المنحل: اتهام البرهان لحزبنا بأنه “يريد أن يحكم أو يعود للحكم على أشلاء السودانيين” يكذبه التاريخ القريب

قال حزب المؤتمر الوطني المنحل إن اتهام البرهان لحزبنا بأنه “يريد أن يحكم أو يعود للحكم على أشلاء السودانيين” يكذبه التاريخ القريب في التغيير أبريل 2019 حينا قررنا التنحي السلمي عن السلطة