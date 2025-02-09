سياسية
حزب المؤتمر الوطني المنحل: اتهام البرهان لحزبنا بأنه “يريد أن يحكم أو يعود للحكم على أشلاء السودانيين” يكذبه التاريخ القريب
قال حزب المؤتمر الوطني المنحل إن اتهام البرهان لحزبنا بأنه “يريد أن يحكم أو يعود للحكم على أشلاء السودانيين” يكذبه التاريخ القريب في التغيير أبريل 2019 حينا قررنا التنحي السلمي عن السلطة
– نثمن عالياً موقف البرهان وجهاده في الحرب ونقدر قيادته للقوات المسلحة
– بعد أن تضع الحرب أوزارها لن يصادر إرادتنا أحد فنحن حزب ضاربة جذوره في المجتمع السوداني وطالما الحديث عن فترة انتقالية تنتهي بانتخابات فمرحباً بصناديق الاقتراع وحينها لكل حادث حديث.
الجزيرة – السودان