رئيس هيئة الأركان يتفقد سير العمليات في محوري بحري والخرطوم

أجرى رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، زيارة تفقدية لمركز القيادة والسيطرة لعمليات الخرطوم، برفقة قائد قوات الدفاع الجوي وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر، واللواء الركن حافظ التاج مكي، مدير مكتب القائد العام وخلال الزيارة، تلقى سيادته تنويرًا حول سير العمليات من اللواء الركن محمد عبد الرحمن البيلاوي، بحضور قادة التشكيلات والمتحركات.

كما تفقد سيادته مركز القيادة والسيطرة لعمليات بحري بمنطقة الكدرو العسكرية، حيث كان في استقباله اللواء الركن النعمان علي عوض السيد علي، إلى جانب قادة التشكيلات والمتحركات بالمنطقة واستمع إلى تنوير حول سير العمليات ومستجدات التنفيذ.

وأشاد رئيس هيئة الأركان بمستوى التخطيط والتنفيذ، مثمنًا الأدوار التي تقوم بها التشكيلات والمتحركات، داعيًا إلى بذل المزيد من الجهود لدحر التمرد وتطهير البلاد من مرتزقه المليشيا.