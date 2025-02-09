سياسية

صندل.. حزب المؤتمر الوطني ليس بحاجة للعودة إلى السلطة لأنه قد عاد بالفعل وعناصره متواجدة بكل مفاصل الدولة

2025/02/09
سليمان صندل حقار

قال رئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إن حزب المؤتمر الوطني ليس بحاجة للعودة إلى السلطة، لجهة أنه قد عاد بالفعل وعناصره متواجدة بكل مفاصل الدولة، وذلك ردا على خطاب رئيس مجلس السيادة، بأن لا عودة لحزب “البشير” إلى السلطة.
وأضاف في منشور له على فيسبوك، أن قائد الجيش يعلم أن مجموعة بورتسودان، المكوّنة من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ليست لديهم شرعية، وأن الشعب السوداني قد تجاوز هذه المرحلة ودخل في مرحلة جديدة لتحقيق دولة المواطنة بلا تمييز..

الحدث السوداني

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/02/09