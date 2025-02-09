صندل.. حزب المؤتمر الوطني ليس بحاجة للعودة إلى السلطة لأنه قد عاد بالفعل وعناصره متواجدة بكل مفاصل الدولة

قال رئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل، إن حزب المؤتمر الوطني ليس بحاجة للعودة إلى السلطة، لجهة أنه قد عاد بالفعل وعناصره متواجدة بكل مفاصل الدولة، وذلك ردا على خطاب رئيس مجلس السيادة، بأن لا عودة لحزب “البشير” إلى السلطة.

وأضاف في منشور له على فيسبوك، أن قائد الجيش يعلم أن مجموعة بورتسودان، المكوّنة من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، ليست لديهم شرعية، وأن الشعب السوداني قد تجاوز هذه المرحلة ودخل في مرحلة جديدة لتحقيق دولة المواطنة بلا تمييز..

الحدث السوداني