انهيار الدعـم السـريع.. عناصر المليشيا تبيع أسلحتها استعدادًا للهرب!

أفاد شهود عيان بأن عناصر من مليشيا الدعم السريع بدأت ببيع أسلحتها بأسعار زهيدة في القرى المحيطة بمدينة الفاشر، استعدادًا للهروب، وذلك بعد ورود أنباء عن انهيار المليشيا في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض.

وفي سياق متصل، تمكنت القوات المسلحة السودانية وقوات الكفاح المسلح من صد هجوم شنته المليشيا على قرية سلومة جنوب الفاشر، بالقرب من مخيم زمزم للنازحين. الهجوم، الذي نُفذ بواسطة 20 مركبة قتالية، انتهى بتدمير الجيش لمركبتين واستيلائه على ثلاث أخرى بحالة جيدة، إضافة إلى مقتل 13 عنصرًا من المليشيا وفرار من تبقى منهم غرب المدينة.

من جانبها، كشفت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن معلومات استخباراتية أفادت بفرار قوة تابعة للطاهر حجر من شمال دارفور باتجاه الحدود التشادية، إلا أن الجيش التشادي تصدى لها وكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

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