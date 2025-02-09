وزير المالية الاتحادي يعلن التزامه باستكمال مياه القضارف قبل فصل الخريف

أعلن الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي خلال اجتماعه مع حكومة ولاية القضارف اليوم برئاسة والى القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن التزامه القاطع بسداد متاخرات مشروع الحل الجذري لمياه القضارف واستكمال المشروع لينعم انسان القضارف بالمياه قبل فصل الخريف

وحيا وزير المالية القوات المسلحة والانتصارات الكبيرة التى تحققت فى كافة المحاور وامتدح دور اهل القضارف فى استضافة النازحين مما يوكد قيم اهل الولاية فى التكافل والتراحم الشىء الذى انعكس بركة على القطاع الزراعي بالانتاج الوفير الذى يؤمن الغذاء لأهل السودان والاقليم ويكفيهم السؤال مؤكدا العمل على دعم القطاع الزراعي للخروج من الطرق التقليدية للزراعة للحديثة عبر الميكنة الزراعية .

وقال وزير المالية خاب ظن الذين كانوا يتوقعون انهيار الاقتصاد والجيش السوداني واردف قائلا ان الجيش الآن فى افضل حالاته ومن انتصار لانتصار فى كافة المحاور هذا بجانب تماسك الاقتصاد السوداني وتوفر الامن الغذائي .

واشاد وزير المالية بدور ولاية القضارف الكبير فى توفير الامن الغذائي مشيرا للفرص الكبيرة للولاية فى زيادة الايرادات من أجل إقامة المشروعات التنموية فى ظل الفدرالية المالية حتى تتنافس الولايات فى التنمية ودعا لأهمية المحافظة على الصحة لتفادى مغبة الإصابة بالامراض .

من جهته استعرض والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن جملة من المشروعات المتوقفة بالولاية وعلى راسها مشروع الحل الجذري لمياه القضارف بجانب مشروعات الطرق واستكمال مستشفيات تنمية الشرق وكهرباء محليات القلابات الكبرى والطرق الزراعية .

وقال الوالي ان الولاية التزمت طيلة فترة الحرب بسداد المرتبات للعاملين بجانب الصناديق الاخرى هذا بجانب دفع الخلافة للمجاهدين ودعا الوالي وزير المالية بضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال مياه الولاية.

سونا