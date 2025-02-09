تعرض طوف عسكري من قوات عبدالواحد نور لضربة موجعة من قوات حماية الحدود التشادية

نكسة جديدة لقوات (الحياد)..

تعرضت قوة عسكرية من حركة عبدالواحد نور مسنودة بقوة من مجموعة الهادى ادريس والطاهر جحر لضربة قاصمة من قوات حماية الحدود التشادية ، وسقط فيها قتلى وجرحى وتم اسر بقية القوة..

وكانت قوة عسكرية مما يسمى (القوة المحايدة لحماية المدنيين) فى طواف على الحدود السودانية – التشادية دون اخطار الطرف الآخر ، وفقدت الإتصال ودخلت فى تشاد ، وقد تعاملت معها القوات التشادية وقتلت غالب افراد القوات وتم أسر ما تبقى منهم وتم سحب اسلحتهم وسياراتهم إلى داخل تشاد..

قبل ساعتين اصدرت القوة المحايدة بياناً اعتذرت فيه للحكومة التشادية ، وقالت (إن القوة تعذر عليها الإتصال فى المنطقة الصحراوية) ..



مقاطع فيديو تؤكد ما أوردناه من تعرض طوف عسكري من قوات عبدالواحد نور مسنودة بقوة من مجموعة الهادى ادريس والطاهر جحر لضربة موجعة من قوات حماية الحدود التشادية ، وتدمير القوة كلياً بالقتل أو الأسر واستلام عتادهم واسلحتهم ، وكانت القوة المسماة (القوة المحايدة) فيما يبدو قد ضلت طريقها إلى داخل تشاد..

ابراهيم الصديق على