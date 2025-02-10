رئيس هيئة الأركان يتفقد منطقة أم درمان العسكرية ويزور الجرحى والمصابين

قام رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بزيارة تفقدية إلى منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين، يرافقه الفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر ، قائد قوات الدفاع الجوي ومنطقة وادي سيدنا العسكرية، واللواء الركن حافظ التاج مكي، مدير مكتب القائد العام، إلى جانب أعضاء غرفة القيادة والسيطرة بوادي سيدنا.

وكان في استقباله اللواء الركن ظافر عمر عبد القادر وقادة التشكيلات والوحدات العسكرية بالمنطقة تلقى سيادته تنويرًا حول سير العمليات، واستعرض المركبات المدمرة التابعة للعدو خلال زيارته لمعرض الكرامة بسلاح المهندسين.

وخلال الزيارة، أشاد رئيس هيئة الأركان بجهود القادة والجنود، مؤكدًا أن القوات المسلحة في أفضل حالاتها بفضل الله، وأنها تتجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا بفضل ما اكتسبته من خبرات وقدرات جديدة.

من جانبه، أكد قائد المنطقة أن جميع الوحدات استلهمت ثباتها من هيئة القيادة، مشددًا على الجاهزية الكاملة لاستكمال عمليات تطهير الوطن.

وفي سياق متصل، زار رئيس هيئة الأركان جرحى ومصابي العمليات بالسلاح الطبي، حيث قدم شكره للأطقم الطبية على جهودها الكبيرة خلال حرب الكرامة.