دينكاوي: كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني

التقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان الأحد، الفريق أول شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة بحضور اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع الأمنية وجهود قوات الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وترتيبات عودة خدماتها بصورة كاملة في المناطق التي تم طرد الميليشيا منها ودحرها بما فيها عمل الادارة العامة للجوازات والهجرة .

وأكد اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريح صحفي أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة تعمل بمهنية تامة فيما يتعلق بإستصدار وثائق السفر وكل الأوراق الثبوتية للمواطنين دون إخلال بالقانون واللوائح.

وأشار سيادته إلى الجهود التي بذلتها إدارة الجوازات في إستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين في ظل الحرب الراهنة وإنتشارها في عدد من الولايات وسفارات السودان في الخارج وإبتعاث فرق من الإدارة لاستخراج الجوازات.

وأشار اللواء دينكاوي إلى أنه تم تغطية الولايات الآمنة واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بما فيها بعض المدن مثل الأبيض و النهود والفاشر .

وقال مدير الجوازات ” إن كل شخص يحمل الرقم الوطني يحق له الحصول على الجواز دون أي إنتماء سياسي ما لم يكن هناك حظر قانوني صادر من الجهات المختصة ضد الشخص وفق الإجراءات القانونية والعدلية” .

وأضاف سيادته أنه ما قبل العام ٢٠٢٠ كان الحظر القانوني يسمح للمواطنين بإستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، وقال ” إذا كان الشخص محظور من السفر لا يمنع ذلك من استخراج الأوراق الثبوتية له ” مشيراً إلى صدور تعديل في لائحة القوائم في العام ٢٠٢٠ إبان حكومة (حمدوك) ينص على أنه يجب على السلطة المختصة عدم إصدار اي جواز سفر لأي سوداني تم إدراجه في قوائم الحظر، بالتالي أصبح الشخص المحظور بموجب القانون يحظر عليه إستخراج الجواز باعتباره وثيقة للسفر وليس وثيقة هوية .