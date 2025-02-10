وكيل وزارة العدل تشيد بدور الشرطة في الرصد والتوثيق لجرائم المليشيا المتمردة

قامت مولانا هويدا علي وكيل وزارة العدل رفقة مولانا علي خضر محامي عام جمهورية السودان وعدد من المستشارين بزيارة لشرطة ولاية الخرطوم وكان في إستقبالهم الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم و أعضاء هيئة قيادة شرطة ولاية الخرطوم من جانبها أعربت مولانا هويدا عن إمتنانها وتقديرها لشرطة الولاية في إضطلاعها بواجباتها الأمنية والقانونية وتعاونها مع الأجهزة القضائية والعدلية في إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة والتنسيق في إستئناف عمل المحاكم والأجهزة العدلية مشيرة للدور الكبير الذي قامت به الشرطة في التوثيق لإنتهاكات المليشيا المتمردة والتي إستهدفت المواطن ومقدرات الدولة وبنياتها التحتية موضحة أن زيارتها لشرطة الولاية تهدف لإحكام التنسيق المشترك ورصد الإنتهاكات مؤكدة أن الأجهزة العدلية تعمل بتنسيق تام مع الشرطة والتي تعتبر شريك أصيل في إنفاذ القانون وذلك لمهنيتها العالية وتحريها للدقة والوصول لمرتكبي الجريمة.

من جهته أكد مدير شرطة الولاية أن شرطة الولاية عبر إداراتها تعمل علي توثيق جرائم وإنتهاكات المليشيا المتمردة وأضاف الفريق أمير أن هنالك تسهيل للاجراءات حتي يتمكن المواطن من التبليغ والتوثيق لهذه الجرائم بداخل وخارج البلاد متوقعا إزدياد عدد المبلغين عن هذه الجرائم .

المكتب الصحفي للشرطة