مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية يزور ولاية الجزيرة للإطمئنان على الأوضاع الأمنية

استقبلت شرطة ولاية الجزيرة صباح الأحد اللواء شرطة / سامي الصديق مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية حيث كان في استقباله اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد محمد مدير شرطة الولاية.

قدم مدير شرطة الولاية عرضًا تفصيليًا حول الوضع الأمني والجنائي والعملياتي بالولاية مشيراً للجهود المبذولة في نشر القوات وتنشيط العمل الأمني وإنشاء نقاط مشتركة وأبرز التحديات.

من جانبه أشاد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة ولاية الجزيرة في تحقيق الأمن والاستقرار مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار دعم العمل الميداني والجنائي كما نوه إلى دور المباحث الجنائية المركزية في تعزيز عمل المصادر وجمع المعلومات وتحليلها لضمان تحقيق الأهداف الأمنية بكفاءة