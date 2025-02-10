سياسية

مناوي مايحدث في مدينة الفاشر ، ومعسكرات النازحين المحيطة إبادة جماعية منظمة

2025/02/10
mnawi sudan
مني أركو مناوي
عبر حاكم إقليم دارفور ، رئيس حركة جيش تحرير السودان عن أسفه الشديد لوقوف العالم متفرجاً حيال هذه المجازرة التي ترتكبها مليشيا آل دقلو المتمردة في دارفور، مشيرا إلى أن ما يحدث في مدينة الفاشر ، ومعسكرات النازحين المحيطة هي إبادة جماعية منظمة بأسلوب إنتقائي تمارسها مليشيا الدعم السريع .
وقال إن تجاهلها للقرارات الأممية والدولية والإقليمية ، يعكس مدى جبنهم وانعدام إنسانيتهم .
واكد مناوي في تغريدة له في الصفحة الرئيسية للحركة على الفيسبوك ، أن حلم المليشيا بشأن السيطرة على إقليم دارفور ، أصبح مجرد أضغاث أحلام ، قائلاً ” لن نسمح لهم بإسقاط مدينة الفاشر ، طالما نحن على قيد الحياة و مضيهم قدمآ من أجل تحرير بقية مدن الإقليم .
وجدد مناوي مضيهم قدمآ في سبيل تحرير بقية مدن الإقليم .وحيا مناوي الأبطال المرابطين في الخنادق ، والإرتكازات.مبشرآ إياهم بأن النصر بات قريبا بمشيئة الله ولفت أن إرادة الشعب لا يمكن كسرها ، وان حماية وطننا هي أسمى غاياتنا.
سونا

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