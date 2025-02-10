سياسية
وزير الصحة يلتقي السفير الباكستاني بمكتبه بالحجر الصحي
اثنى وزير الصحة د٠هيثم محمد إبراهيم علي الجهود المقدرة التي تقوم بها باكستان في دعم ومساندة السودان في مجال المساعدات الصحية والانسانية والمجالات المختلفة ، معربا عن شكر وتقدير وزارة الصحة لباكستان .
جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالحجر الصحي ببورتسودان السفير الباكستاني بالسودان عاطف شريف والوفد المرافق من مدير منظمة الخدمة الباكستانية د٠حفيظ الرحمن والسفير محمد ميرغني بالإدارة العربية والاسيوية بوزارة الخارجية بحضور عدد من مديري الادارات العامة.
واشاد الوزير بالعلاقات المتطورة الثنائية بين البلدين ، مؤكدا الحرص علي تعزيزها والدفع بها .
وابان السفير موقف باكستان الداعم للسودان شعبا وحكومة لتقديم المساعدات حتي يتم تجاوز الازمة واحلال السلام والأمن والاستقرار في كل ربوع السودان .
وتناول الاجتماع القضايا المشتركة في مجال الصناعة الدوائية خاصة باكستان من الدول المعتمدة بنظام منظمة الصحة العالمية ومن الدول الخمسة الاولى التي يستورد منها السودان الأدوية .
وأمن الاجتماع علي تصور عمل مشترك في مجال الصحة الدوائية مستقبلا وتسهيل الإجراءات والسفر للإستفادة من السودانيين في مجال التدريب المتقدم في الصيدلة وبعض التخصصات الموجودة وفي مجال إعادة التأهيل والبناء لما بعد الحرباكد السفير ان لهم الرغبة في تشييد المستشفيات والمراكز المتخصصة وتنسيق الدعوة لحضور بعض الفعاليات المشتركة الخاصة بالصحة والمشاركة من الجانب السوداني.
سونا